O Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana)

está com inscrições abertas para concurso público para os cargos de oficial administrativo e de contador. O edital de abertura das inscrições foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (20).

As inscrições devem ser realizadas até 22 de abril pelo site do Instituto Avança São Paulo, responsável pela organização do concurso: www.avancasp.org.br. Os valores da inscrição são de R$ 64 para o cargo de oficial administrativo e R$ 80 para o de contador. O pagamento deve ser efetuado até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.

Para a função de contador, há uma vaga em aberto e a disponibilidade de cadastro reserva. O salário é de R$ 4.615,65 para 40 horas semanais. O candidato deve ter curso superior completo na área e registro no conselho de classe.

O concurso de oficial administrativo será para cadastro reserva. O salário é de R$ 2.948,06 para 40 horas semanais de trabalho. Para se candidatar ao cargo, o interessado deve ter segundo grau técnico em administração ou contabilidade ou bacharelado em administração ou ciências contábeis.

“O concurso visa suprir as necessidades funcionais do Instituto, bem como atender a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”, explica o superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Junior.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 26 de maio. O edital de convocação com as respectivas datas e os locais deverá ser publicado em 17 de maio.