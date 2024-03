Guarda vai na Festa do pequeno Arthur do Pernas da Alegria

Mãe : Daniela Rodrigues Nunes Ferreira- Arthur José Ferreira 14/11/2016 (7 anos)

Residência Bairro São Fernando/ Sta Bárbara d Oeste

No começo da noite dessa segunda feira ( 18/03) por volta das 20 hrs , equipes Guarda Civil foram convidadas pelo Instituto Pernas da Alegria, à comparecer na residência do jovem Arthur de 7 anos , que reside no bairro São Fernando em Santa Bárbara d’Oeste.

Tivemos a oportunidade de conhecermos um pouquinho da sua história de vida, que é um grande milagre e superação.

O Arthur nasceu prematuro com aproximadamente 24 semanas de gestação, pesando aproximadamente 750 gramas, ficou internado na UTI por vários meses, teve várias complicações, fez cirurgia do coração e de hérnia entre outros procedimentos, com poucos meses de vida, ele lutou e está aqui hoje cheio de alegria .

Mais notícias da cidade e região

Esses desafios que o Arthur passou no seu nascimento trouxe algumas sequelas, uma delas é retinopatia da prematuridade – (Cegueira total em ambos os olhos).

Apesar das adversidades o Arthur é apaixonado por música e gosta de cantar, tocar piano, atualmente faz acompanhamento com profissionais de psicologia e fisioterapia, bem como é atendido no CPC ( Centro de promoção à cidadania da pessoa com deficiência visual ).

Arthur tinha o grande desejo de receber uma visita da policia em sua casa e tambem relata que quer ser policial.

Para nós do Instituto Pernas da Alegria, não ha limites para nossos sonhos , basta acreditar ( Palhacinha Lilica Amancio )

Arturzinho quando pulou no colo do Inspetor Corassari disse ser o dia mais feliz , momentos como esse não tem preço .

Para nós da Guarda Civil é muito gratificante ver e poder participar da vida das pessoas, conhecer a história de vida de cada um e interagir sendo uma Polícia Cidadã, que cuida de todas as pessoas e principalmente dos que mais precisam. ( Inspetor Corassari)

Agradecimentos ao Comando da Guarda Civil, por apoiar ações sociais em prol da sociedade.

Equipe Guarda Civil : Inspetor Corassari, Patrulheiros Bartag, Jean, Joelson e Maykel

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP