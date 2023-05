Amigos caçavam javali e 1 morreu com tiro acidental; atividade é proibida em SP

Dois amigos saíram para caçar javalis em Pindamonhangaba

interior de São Paulo, quando um, de 29 anos, tentou acertar o animal e não viu que o amigo, de 48 anos, estaria da linha do tiro.

O caso aconteceu na manhã deste sábado, (6).

De acordo com as informações, o local em que a dupla estava era de difícil acesso e o corpo do homem que morreu foi resgatado ontem, por integrantes do helicóptero Águia.

A caça de javalis é proibida no Estado, por Lei aprovada em 2018.