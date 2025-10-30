Faleceu na última terça-feira (29) a estudante Ana Carolina Burghi, de 27 anos, aluna do curso de Gestão Empresarial da Fatec Americana.

O velório e sepultamento ocorreram na quarta-feira (30), no Cemitério das Acácias, em Campinas.

A instituição divulgou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a perda da jovem.

A causa da morte não foi informada. Ana Carolina deixa uma filha.

O Portal NM se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor.

