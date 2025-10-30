Trailer do CadÚnico percorre bairros de Sumaré em novembro

A Secretaria Municipal de Inclusão Social divulgou o cronograma do trailer do Cadastro Único (CadÚnico) para o mês de novembro de 2025. A iniciativa leva atendimento itinerante aos bairros, facilitando o acesso da população a serviços como atualização de dados, novos cadastros e orientações sobre benefícios sociais.

Os atendimentos ocorrerão sempre das 8h30 às 15h, com o objetivo de aproximar os serviços públicos das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Confira as datas e locais de atendimento do trailer do CadÚnico em novembro:

03/11 – São Domingos (Rua Honorino Fabri, 269, Vila Valle)

04/11 – São Domingos (Rua Alameda das Bauhineas, 422, Pq. Manoel de Vasconcelos)

05 a 06/11 – Basilicata (Praça do Posto de Saúde Picerno – Rua das Crianças, 85)

07/11 – Manutenção (sem atendimento ao público)

10/11 e 11/11 – Nova Veneza (Praça Emilio Garbelini – Av. Brasil, 455)

12/11 – Horto (Rua Moacir Candido de Oliveira, 158, Jd. Residencial Veccon)

13/11 – Área Cura (Rua Vinte e Um, S/N – Praça Wanderson Salvador Faria)

14/11 – Área Cura (Rua Madre Maria Vilaça, 42, Jd. São Jucas Tadeu)

17/11 – Área Cura (Praça do Bom Retiro – Rua Lysi de Lara Lopez de Niz, S/N, Jd. Bom Retiro)

18/11 e 19/11 – Matão (Praça do Sol – Rua Eduardo Hoffmann, S/N)

20/11 e 21/11 – Feriado e Ponto Facultativo (não haverá atendimento)

24/11 e 25/11 – Matão (Posto de Saúde Nova Terra – Rua Luiz Matias da Silva, S/N)

26/11 a 28/11 – Ângelo Tomazin (em frente ao CRAS – R. Gervacina Alvez Ferreira, 1559, Jd. Angelo Tomazim)

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, reforçou a importância da ação. “O trailer facilita o acesso das famílias aos serviços do CadÚnico, evitando deslocamentos longos e garantindo que ninguém fique sem atendimento”, destacou.

O Cadastro Único é fundamental para o acesso a programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

Os moradores devem levar documento com foto, CPF, comprovante de endereço e documentos de todos os integrantes da família no dia do atendimento.

