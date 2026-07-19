A cantora Ana Cañas será a atração principal do Festival de Música de Americana (FEMAM) 2026, que ocorre nos dias 8 e 9 de agosto, a partir das 19h, na Praça Comendador Müller. O evento é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura (Comcult), e tem produção da Associação Abadá Capoeira Educacional e Cultural de Americana.

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Além do show principal, a programação também garante espaço para músicos e compositores locais.

Ana Canãs canta Rita Lee

Ana Cañas sobe ao palco no sábado, dia 8, com o espetáculo da turnê “Rita Total – Ana Cañas canta Rita Lee”. Vibrante e divertido, sem abrir mão da emoção, o show propõe uma homenagem à trajetória da rainha do rock brasileiro, conectando gerações por meio de canções imortalizadas pela cantora e compositora.

O repertório inclui sucessos como “Jardins da Babilônia”, “Agora Só Falta Você”, “Coisas da Vida” e “Lança-Perfume”, percorrendo fases icônicas da carreira de Rita Lee, desde os tempos de Mutantes até a parceria com Roberto de Carvalho e os discos com a Tutti-Frutti.

O FEMAM tem o objetivo de fomentar a produção musical autoral, reunindo cantores, bandas e instrumentistas em uma programação que valoriza obras autorais, sem prejuízo de releituras que dialoguem com a identidade artística dos participantes. Os gêneros contemplados incluem pop, rock, música eletrônica, jazz, gospel e outros.

“A formação de público e o apoio aos artistas locais são diretrizes da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para Americana e a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo está empenhada em entregar o melhor em infraestrutura para as apresentações dos músicos de nossa cidade. Paralelamente, teremos uma atração de renome nacional no mesmo palco, o que fortalece ainda mais a cena cultural da cidade”, afirma o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.

Em 2026, o festival selecionará 12 propostas musicais para compor a grade de atrações. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, por meio do banner disponível na página inicial. Podem se inscrever artistas solo, duplas, bandas e grupos musicais que tenham, pelo menos, um integrante residente em Americana. O edital completo, com todas as informações, está disponível em www.americana.sp.gov.br.

Para apoiar os artistas selecionados, o festival oferece uma banda de apoio composta por baterista, baixista, guitarrista e tecladista, sendo necessária a solicitação do recurso no ato da inscrição. A estrutura do evento também conta com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e legendagem em telão, garantindo uma experiência mais inclusiva.

O FEMAM é viabilizado por meio de edital com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. Cada um dos artistas selecionados receberá um cachê artístico de R$ 1 mil, pago via PIX após a apresentação.

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