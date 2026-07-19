Iniciativa oferecerá exames, vacinação, atualização cadastral e mais de mil atendimentos especializados no dia 25 de julho

Em comemoração aos 158 anos de Sumaré, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá, no próximo dia 25 de julho, uma ação especial em todas as unidades de saúde do município.

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As Unidades de Saúde da Família (USFs) funcionarão das 8h às 16h, enquanto o Ambulatório de Especialidades atenderá das 7h às 17h, com uma programação voltada à prevenção, ao diagnóstico precoce e à ampliação do acesso aos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde).

Nas USFs, a população terá acesso à coleta de exames laboratoriais e ao exame preventivo do colo do útero (Papanicolau), ambos mediante agendamento prévio. Também estarão disponíveis o cadastramento e a atualização dos dados dos usuários no sistema municipal de saúde, além da vacinação e da atualização da caderneta vacinal, das 9h às 15h.

No Ambulatório de Especialidades, a Secretaria de Saúde agendou mais de mil atendimentos em diversas especialidades médicas, além de exames laboratoriais, espirometrias e eletrocardiogramas. O setor de Fisioterapia realizará mais de 100 avaliações durante a ação.

Programação

A programação do Ambulatório também inclui práticas integrativas promovidas pelo ECITS (Espaço de Cuidado Integral ao Trabalhador da Saúde), como auriculoterapia, reflexologia palmar e duas sessões de Lian Gong, programadas para às 9h e 14h.

A ação integra a programação comemorativa do aniversário de Sumaré, celebrado em 26 de julho, e reafirma o compromisso da gestão municipal com uma assistência mais humanizada, acessível e de qualidade, além de incentivar a prevenção e o cuidado com a saúde.

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, ressaltou a importância da iniciativa e convidou a população a participar. “Celebrar os 158 anos de Sumaré com uma grande ação de saúde demonstra nosso compromisso com os sumareenses. Preparamos um atendimento especial, com ampliação dos serviços e oportunidades para que os moradores cuidem da saúde de forma preventiva. Convido toda a população a procurar sua unidade de referência e participar deste momento tão importante para a nossa cidade”, afirmou.

Serviço

Ação Especial de Saúde – 158 anos de Sumaré

Data: 25 de julho (sábado)

USFs: das 8h às 16h

Ambulatório de Especialidades: das 7h às 17h

Vacinação nas USFs: das 9h às 15h

Serviços: coleta de exames laboratoriais (mediante agendamento), exame preventivo do colo do útero (mediante agendamento), atualização cadastral do SUS, vacinação, atendimentos especializados, exames complementares, avaliações de fisioterapia e práticas integrativas.

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