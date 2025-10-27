A ex-primeira-dama de Nova Odessa, Andréa Souza, publicou em suas redes sociais foto registrada junto da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. Na terça-feira (21) posaram juntas no Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, um espaço medieval do Buffet Imagem.

No post, André resumiu o encontro a apenas uma frase curta: “Escolhidas para um tempo como este”. A postagem rendeu bastante comentários e curtidas, tanto no Instagram como no Facebook.

Jair Bolsonaro teve presença na campanha eleitoral de Nova Odessa em 2024, mas não foi suficiente para alavancar a candidatura a prefeito de Benjamim Bill Vieira de Souza, que depois de muitos anos de PSDB se filiou e continua nas fileiras do PL (Partido Liberal). Bill foi derrotado para o atual prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD): 21.565 a 10.167 votos.

No período de 1ª-dama novaodessense, Andréa Souza realizou trabalho de destaque junto ao Fundo Social de Solidariedade e criou o Clube da Melhor Idade. Na época, a presidente do Fundo Social da cidade teve forte atuação trazendo projetos do Estado, comandado por Geraldo e Lu Alckmin.