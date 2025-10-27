Enem 2025: 7 erros que podem custar a sua aprovação

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro e deve reunir mais de 4,8 milhões de candidatos em todo o país. A prova, que abre as portas para universidades federais, estaduais e privadas, exige muito mais do que conhecimento acumulado: pede preparo emocional, resistência física e, sobretudo, estratégia.



Na reta final, o desafio não é aprender tudo de uma vez, mas consolidar a rotina de estudo construída ao longo do ano. Para Jonas Stanley, diretor do PB Colégio e Curso Tijuca e Barra da Tijuca, esse é o ponto-chave para quem está a semanas do exame.



“Quem já vem estudando desde a 1ª Série do Ensino Médio, com disciplina e constância, chega à reta final apenas para fazer ajustes finos. O Enem não premia improviso: premia quem cultivou uma rotina diária, quem foi consistente. O estudo é um hábito, não uma maratona de última hora”, afirma o diretor que acredita que um dos grandes erros é acreditar que basta acumular horas de estudo às vésperas da prova:



“O estudante que vira noites, faz resumos sem critério e esquece de descansar acredita que está ganhando tempo, mas na verdade está comprometendo sua concentração. A prova é longa, exige raciocínio e resistência. Chegar esgotado é um risco enorme.”



Outro ponto crítico, destaca o diretor, é a negligência com a redação, que vale 1000 pontos.



“Muitos deixam de escrever justamente na reta final, mas a redação exige treino constante. É preciso praticar a argumentação, saber sustentar ideias e propor soluções. Essa habilidade só vem com prática semanal e com leitura crítica de diferentes fontes”, reforça Jonas Stanley, que traz os 7 erros comuns na reta final do Enem:

Virar noites de estudo – o cansaço derruba a concentração. Abandonar a rotina de revisão – revisar é mais eficiente que acumular resumos. Negligenciar a Redação – treino de escrita é fundamental até a última semana. Descuidar da alimentação – má nutrição compromete foco e energia. Ignorar os horários de sono – dormir bem é essencial para fixar conteúdos. Abrir mão de todo lazer – pequenas pausas equilibram a mente, mas nada de virar a noite em festas. Estudar sem cronograma – falta de planejamento aumenta a ansiedade.

Stanley lembra que ler é outro diferencial que muitos subestimam.

“O aluno que lê muito, seja livros, jornais, reportagens, amplia repertório, desenvolve senso crítico e aprende a argumentar. O Enem pede isso: capacidade de dialogar com os temas, propor soluções e sustentar ideias com clareza. Esse repertório não se constrói em um mês, mas quem aproveita a reta final para intensificar a leitura ainda pode dar um salto de qualidade.”

Serviço — Enem 2025

Datas

1º dia — 9 de novembro: Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias.

2º dia — 16 de novembro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias.

O que levar

Documento oficial com foto

Caneta esferográfica preta (corpo transparente)

Cartão de confirmação da inscrição

Água e lanche leve

Horários

Portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília)

Prova começa às 13h30



Para Stanley, evitar erros previsíveis é tão importante quanto revisar conteúdos.



“O aluno que chega ao Enem equilibrado, descansado e confiante transforma meses de dedicação em resultado. Mais do que decorar fórmulas, é a constância que garante aprovação”, conclui o diretor do PB Colégio e Curso.

