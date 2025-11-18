A ingestão ou presença inadvertida de partículas de plástico ou microplásticos no organismo infantil pode trazer consequências sérias para a saúde das crianças. Estudos indicam que microplásticos já foram detectados em leite materno, placenta, fezes e tecidos humanos, e estão associados a inflamação, estresse oxidativo, desregulação endócrina, comprometimento do neurodesenvolvimento, crescimento pulmonar e até aumento do risco de doenças crônicas no futuro.

Em particular, o contato precoce com plásticos pode levar a impactos como puberdade precoce, alterações hormonais, obesidade infantil e comprometimento da fertilidade futura.

