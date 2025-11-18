Americana é líder da RMC no retorno de impostos em serviços à população

Americana é a primeira colocada da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a oitava do Brasil no Retornômetro, índice lançado pela empresa Assertif que analisa o retorno dos impostos pagos em obras e serviços que garantem o bem-estar da população. O resultado permite constatar que o município promove boas práticas de gestão pública e responsabilidade fiscal.

A primeira edição do levantamento avaliou 396 cidades com mais de 100 mil habitantes, combinando dados oficiais de fontes como IBGE, Finbra, DATASUS e Inep, organizados em três eixos: Viver (saúde, educação, saneamento e qualidade de vida), Prosperar (emprego, renda e desenvolvimento econômico) e Governar (transparência, equilíbrio fiscal e capacidade de investimento).

“Esse resultado reafirma que estamos no caminho certo. Trabalhamos com responsabilidade, seriedade e os pés no chão para garantir que cada recurso público seja transformado em ações e serviços que melhorem a vida das pessoas, nosso maior patrimônio. Esse reconhecimento mostra que a boa gestão faz diferença no dia a dia da população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Segundo a Assertif, o Retornômetro nasceu como um esforço para medir e comparar a eficiência dos municípios brasileiros na conversão de impostos em serviços públicos reais, como saúde, educação, infraestrutura e gestão fiscal.

Números

“Os números confirmam o compromisso da administração, sob a liderança do prefeito Chico, em cuidar bem do dinheiro público e oferecer serviços de qualidade. É um reflexo do trabalho contínuo de planejamento, transparência e responsabilidade que temos adotado para entregar resultados concretos aos americanenses”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O algoritmo desenvolvido pelo projeto utiliza dados públicos oficiais, atualizados periodicamente, para calcular a eficiência dos municípios na conversão de arrecadação em serviços reais. Essa abordagem tecnológica permite que cidadãos, gestores e pesquisadores acompanhem, de forma objetiva e padronizada, como os recursos arrecadados são convertidos em bem-estar social.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho conjunto de todas as secretarias, que atuam de forma integrada para transformar recursos públicos em serviços que realmente chegam à população. O levantamento mostra que Americana segue avançando com responsabilidade, planejamento e eficiência. Continuamos trabalhando juntos para entregar uma cidade cada vez melhor para todos”, destacou o chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

