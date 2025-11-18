Na manhã desta terça-feira, 18 de novembro de 2025, uma falha generalizada na Cloudflare tirou do ar ou causou instabilidade em diversos sites e serviços acessados globalmente, como X (antigo Twitter), ChatGPT e Amazon. A própria Cloudflare reconheu a falha em sua página de status e está trabalhando para mitigá-la.

Fabricio Pellizon, Cloud Architecture & Implementation Manager da Enginnering Brasil explica que este evento evidencia a fragilidade da internet moderna e o risco de dependência excessiva de poucos provedores de infraestrutura de grande escala. Falhas em pontos centralizados, mesmo que raras, geram um efeito dominó catastrófico.

Recentemente, foram observados outros eventos semelhantes, como a indisponibilidade da AWS e também da Azure (Microsoft), que impactou na disponibilidade de serviços de diversas empresas, e de plataformas corporativas de amplo uso, como Microsoft 365 e Outlook. Esses eventos demonstram que nem mesmo os maiores players de cloud computing estão imunes a interrupções. Tais eventos expõem a vulnerabilidade dos negócios que concentram toda a sua operação em uma única plataforma.

Além disso, a falha na Cloudflare evidencia a importância

em arquiteturas para pontinuidade do negócio, já que Cloudflare é uma peça crítica da infraestrutura moderna da internet, atuando como um intermediário entre os usuários os serviços disponíveis, tendo como principais funcionalidades:

– Acelerar o carregamento de páginas e serviços por meio de uma Rede de Entrega de Conteúdo (CDN);

– Proteção contra ataques cibernéticos (como DDoS)

Sua vasta rede global de data centers garante que milhões de sites funcionem de forma rápida e segura.

Solução: estratégias multi-provedor para garantir a continuidade dos negócios e mitigar os riscos de falhas centralizadas, a solução está na diversificação.

Recomenda-se veementemente a adoção de estratégias de:

* Multi-CDN: Distribuição de conteúdo por várias redes de entrega.

* Multi-DNS: Uso de diferentes provedores de DNS.

* Multi-Cloud: Distribuição de aplicações e dados em mais de um provedor de nuvem (ex: AWS, Azure, Google Cloud).

