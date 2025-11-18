Sumaré realiza mutirão do Novembro Azul: consultas e ações contra o câncer de próstata

Iniciativa marca o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata com consultas, testes rápidos e orientações de prevenção

Neste 17 de novembro, Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, a Secretaria de Saúde de Sumaré promoveu um mutirão especial do Novembro Azul no Ambulatório de Especialidades. A iniciativa ofereceu consultas com urologista para avaliação de exames e orientações sobre cuidados preventivos relacionados a uma das doenças que mais acometem a população masculina.

Além do atendimento médico, os participantes tiveram café da manhã, acolhimento com a equipe de enfermagem para aferição da pressão arterial e glicemia capilar, realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e uma palestra informativa sobre prevenção do câncer de próstata.

O Ambulatório segue com a intensificação dos exames de ultrassonografia de próstata e das consultas durante este período de cuidados e conscientização, pois a prevenção é fundamental.

Ao longo do mês de novembro, as unidades de saúde do município promovem ações de conscientização, com rodas de conversa, oferta ampliada de testes rápidos e orientações sobre sinais de alerta, saúde bucal e cuidados integrais à saúde do homem.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, reforça o convite para que a população masculina procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha o acompanhamento regular. “Ao longo do ano, os serviços de saúde estão de portas abertas para atender os homens, mas muitos ainda só procuram ajuda quando algo não vai bem. Deixe o medo de lado e procure uma unidade de saúde. As equipes estão preparadas para te acolher”, destaca.

Dia D do Novembro Azul

Como parte da programação alusiva ao mês, nesta terça-feira (18) a Secretaria de Saúde promoverá o Dia D do Novembro Azul. Durante todo o dia, as unidades de saúde realizarão ações de conscientização e prevenção ao câncer de próstata.

Os participantes contarão com café da manhã, palestras e rodas de conversa sobre cuidados e prevenção ao câncer de próstata e saúde integral do homem, avaliação de exames e consultas, orientações sobre saúde bucal, entre outros serviços para garantir a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

