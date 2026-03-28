A Anvisa determinou a apreensão da máquina de tatuagem Poseidon Vortex Tatto e a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, manipulação, propaganda e uso de três tintas para tatuagem da marca Dynamic, da empresa Santuário Supply Comércio de Material para Tatuagem Ltda.

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Além da Anvisa

Conitec abre Consulta Pública para atualização do protocolo de uso do emicizumabe no SUS para crianças de 0 a 6 anos com hemofilia A

Às vésperas do Dia Mundial da Hemofilia, celebrado em 17 de abril, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) abriu uma Consulta Pública para discutir a atualização do protocolo de uso do emicizumabe para o tratamento de crianças com hemofilia A.

A participação da sociedade civil, pacientes, cuidadores e profissionais de saúde é fundamental para a tomada de decisão do Ministério da Saúde. O tema está disponível na Consulta Pública nº 11/2026 para receber contribuições (opiniões, sugestões e críticas) até o dia 30 de março de 2026.

A proposta de elaboração do protocolo de uso do emicizumabe1 é uma demanda proveniente da Portaria SCTIE/MS nº 94, de 26 de dezembro de 2025, que incorporou a terapia ao SUS para o tratamento profilático de pacientes com hemofilia A grave ou com nível de atividade de fator VIII inferior a 2%, sem anticorpos inibidores do fator VIII, com até 6 anos de idade no início do tratamento.

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