O União Barbarense começa hoje a batalha para voltar para a Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol. A série é de jogos ida e volta sem vantagem de empate para o time com melhor classificação na fase anterior.

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O Leão da 13 faz jogo da série mata mata contra o Rio Preto a partir das 17h no Antonio Lins Guimarães. A promessa é de casa cheia. O clube tenta o acesso apenas um ano depois de ter sido campeão da série A4 no ano passado.

O jogo de volta será no dia 4 de abril, no Riopretão, às 15h.

VAR NO UNIÃO BARBARENSE

O VAR vai entrar em campo pela primeira vez no mata-mata do Paulistão A3 de 2026. A FPF confirmou, na última segunda-feira (23), que os duelos das quartas de final contarão com o árbitro de vídeo, marcando um novo capítulo na competição estadual.

O recurso será utilizado já no início da fase decisiva, que vale vaga na semifinal e mantém vivo o sonho do acesso à Série A2 em 2027. Apenas os dois finalistas garantem a promoção para a divisão superior.

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