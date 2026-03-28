O vereador Rony Tavares pede informações ao Poder Executivo Municipal, por meio do Requerimento nº 189/2026, sobre a realização de exames de sangue na rede pública de saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Ele quer saber quantos pedidos deste exame foram registrados nos últimos 12 meses e qual é o número de pessoas e o tempo médio de espera da fila para realização do exame.

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O parlamentar pergunta, na sequência, se existe prioridade no atendimento de idosos, gestantes, pacientes com doenças crônicas ou casos urgentes e como essa triagem é realizada. As medidas adotadas para reduzir a fila de espera, a quantidade de laboratórios contratados para a realização dos exames e os planos para ampliação da oferta destes, além da transparência da fila de espera, também fazem parte das indagações propostas por Rony.

O vereador anda destaca, no texto do requerimento, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços.

Fala Rony

“A demora na realização de exames pode comprometer diagnósticos precoces e tratamentos adequados, por isso a necessidade de transparência quanto à demanda, capacidade de atendimento e gestão da fila de espera”, afirma Rony.

Ávila conquista prêmio regional de inclusão

O vereador Celso Ávila será homenageado com o Prêmio Juntos pela Inclusão Regional no dia 2 de abril, às 19h, no Anfiteatro Jean William, em Barrinha. A premiação reconhece personalidades, ativistas e instituições que se destacam na promoção da inclusão social, da acessibilidade e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Em 2026, o prêmio passou a ter abrangência regional, ampliando o reconhecimento a associações e parlamentares engajados na causa.

Esta será a segunda homenagem ao vereador pela atuação na área. Em setembro de 2025, ele já havia recebido reconhecimento estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), pelo desenvolvimento de políticas públicas inclusivas e pelo impacto de suas iniciativas no município.

Celso Ávila mantém um trabalho contínuo de apoio a mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em parceria com o Grupo GRUMAA. Desde 2024, são promovidas rodas de conversa para mães atípicas, com participação voluntária de profissionais que oferecem orientação, acolhimento e troca de experiências.

Recentemente, o vereador também lançou o projeto Amigos da Inclusão – Hidroterapia, em parceria com a Clínica de Fisioterapia Victor Magalhães e o Grupo GRUMAA, ampliando as ações de cuidado, inclusão e qualidade de vida para as famílias.