De fenômeno pop a artista multifacetada, Lady Gaga chega aos 40 anos no próximo dia 28 de março com um repertório que segue em alta nas execuções públicas do Brasil e do mundo. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial que revela as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas no país nos últimos cinco anos.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
De acordo com os dados da instituição, no Brasil a artista possui 380 obras musicais e 1.509 gravações cadastradas no banco de dados. O levantamento também mostra uma curiosidade: nomes como Beyoncé, Ariana Grande, Bruno Mars e Jennifer Lopez estão entre os intérpretes que mais gravaram músicas de sua autoria.
O estudo aponta que “Shallow”, composta por Lady Gaga em parceria com Dirty Pretty Things, Andrew Wyatt e Mark Ronson, lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Always remember us this way”, de Hillary Lindsey, Lori McKenna, Lady Gaga e Natalie Hemby, e “Juntos”, versão de Paula Fernandes com Dirty Pretty Things, Andrew Wyatt, Lady Gaga e Mark Ronson.
Já entre as músicas de sua autoria mais regravadas, o destaque é “Born this way”, composta por Lady Gaga em parceria com DJ White Shadow, Jeppe Laursen e Fernando Garibay, com 119 gravações.
Ranking das músicas de autoria de Lady Gaga mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Shallow
|Dirty Pretty Things / Andrew Wyatt / Gaga / Mark Ronson
|2
|Always remember us this way
|Hillary Lee Lindsey / Lori Mac Kenna / Lady Gaga / Natalie Hemby
|3
|Juntos
|Dirty Pretty Things / Andrew Wyatt / Paula Fernandes / Lady Gaga / Mark Ronson
|4
|Bad romance
|Red One / Gaga
|5
|Hold my hand
|Blood Diamonds / Gaga
|6
|The cure
|Lukas Nelson / Dj White Shadow / Mark S Jr Nilan / Monson Nick / Gaga
|7
|Poker face
|Red One / Gaga
|8
|Telephone
|Shaboogie / Beyonce / Black / Lazonate S Franklin / Gaga
|9
|Just dance
|Red One / Akon / Gaga
|10
|Bloody Mary
|Dj White Shadow / Dj Snake / Clinton Sparks / Lady Gaga / Fernando Garibay
Top 5 das músicas de autoria de Lady Gaga mais gravadas
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Born this way
|Dj White Shadow / Jeppe Breum / LadyGaga / Fernando Garibay
|2
|Bad romance
|Red One / LadyGaga
|3
|Just dance
|Red One / Akon / LadyGaga
|4
|Poker face
|Red One / LadyGaga
|5
|Applause
|Dj White Shadow / Cori / Dj Snake / Monson Nick / Dino Zisis / Mercer / Arias / LadyGaga
