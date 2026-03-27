A eletrificação do setor automotivo avança em ritmo acelerado, impulsionando a presença dos veículos elétricos no dia a dia dos consumidores. Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2026 deve alcançar o marco de 300 mil carros elétricos e híbridos vendidos no Brasil.

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Diante desse contexto, surge a necessidade deadaptação a esse novo modelo de mobilidade e, por isso, a Lity, fabricante de eletrônicos e acessórios compatíveis com dispositivos de última geração, traz dicas sobre como preparar o ambiente para o recebimento de carregadores para carros.

“Ter um carro elétrico vai além da compra do veículo. É preciso pensar na infraestrutura para garantir segurança, eficiência e praticidade no dia a dia. Uma recomendação é preparar a residência ou a empresa a fim de aproveitar plenamente o potencial da tecnologia, que está transformando a maneira como as pessoas se deslocam, consomem energia e se relacionam com a mobilidade”, afirma Rogério Robles, gerente comercial da linha Green Energy da Lity.

Para quem está considerando essa transição, alguns cuidados são essenciais, segundo o executivo.

Confira abaixo:

1. Avalie a capacidade da instalação elétrica

Antes de instalar um ponto de recarga, é fundamental verificar se a rede elétrica suporta a nova demanda de energia. Carregadores de veículos elétricos podem exigir uma potência significativa, especialmente em recargas mais rápidas. Por isso, é recomendável contar com um eletricista qualificado para analisar o quadro de distribuição, os disjuntores e a fiação existente. Em muitos casos, pode ser necessário redistribuir os circuitos da garagem, instalar disjuntores dedicados para o carregador ou até aumentar a carga contratada junto à concessionária de energia. Essas adequações garantem o funcionamento eficiente do carregamento, além de evitarem sobrecargas e quedas de energia.

2. Pense no espaço físico

Além da parte elétrica, adaptar a garagem ao automóvel é importante. Uma recomendação é deixar o ponto de recarga em áreas térreas, ventiladas e distantes de materiais inflamáveis. Outra dica é organizar o layout para evitar acidentes com o cabo, afinal, pequenas adaptações no ambiente geram impacto direto na comodidade do dia a dia. Por fim, os estabelecimentos devem conter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta a segurança contra incêndios em edificações, obtido por meio do sistema Via Fácil Bombeiros. Vale lembrar que a renovação é periódica e obrigatória.

3. Escolha o tipo de carregador ideal para a sua rotina ou público

Existem diferentes níveis de carregamento disponíveis para uso doméstico e comercial no mercado, e escolher o mais adequado depende da rotina, público, do tempo de permanência e do modelo do veículo. O carregamento em tomada convencional (Nível 1) é mais lento e indicado para quem faz poucos quilômetros por dia, sendo mais comum em residências. Já o wallbox (Nível 2) oferece recarga mais rápida e é a opção mais recomendada para uso residencial frequente. Em ambientes comerciais, como empresas, lojas, condomínios estacionamentos, o wallbox também tende a ser a escolha mais adequada, pois permite atender diferentes usuários ao longo do dia com mais agilidade. Entender essas diferenças ajuda a tomar uma decisão mais econômica e funcional.

4. Aposte em soluções inteligentes

A escolha de equipamentos define a experiência de recarga. Por isso, contar com uma empresa especializada pode ser decisivo no processo. A Lity acredita que a tecnologia tem o papel de facilitar a rotina e contribuir com um futuro mais sustentável. Dessa forma, a marca apresenta em seu portfólio a linha de carregadores para carros elétricos Green Energy, dividida nas frentes de carregador portátil e wallbox (AC) e carregadores DC (carga ultra-rápida, onde os carregadores são indicados a ambientes profissionais, como eletropostos). A primeira divisão foi criada pensando em versatilidade. As soluções Eco Power Bivolt3,5 kW, Eco Power semi-portátil 7,2kW e Eco Power semi-portátil 7,2kW Bivolt tornam a experiência de carregamento mais simples e confiável. Já a frente wallbox, nasceu para garantir recargas rápidas e estáveis, como no caso do lançamento do Eco Station Wallbox 7kW.

Toda a linha apresenta o diferencial de 24 meses de garantia. Para saber mais detalhes, basta acessar o e-commerce da Lity: https://loja.litybrasil.com.br/.

Sobre a Lity

A Lity é uma marca de eletrônicos e acessórios compatíveis com dispositivos de última geração. Com o propósito de oferecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis, trabalha para viabilizar soluções que também ajudem a otimizar experiências no dia a dia de seus clientes. Em sua linha de equipamentos, atua com produtos 100% certificados de acordo com as regulamentações vigentes no país, garantindo a segurança e confiabilidade aos consumidores, como, por exemplo, a certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), INMETRO, entre outras. A Lity apresenta diferentes modelos de carregadores, cabos de dados e carregamento, headphones e fones de ouvido, todos com garantia mínima de 18 meses para linha de áudio e acessórios, e 24 meses para linha de carregadores automotivos elétricos.