Santa Bárbara vacina contra a gripe neste sábado; veja onde se imunizar

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, inicia neste sábado (28) a estratégia da vacinação contra a gripe em 2026 no Município. Na ocasião, será realizado um “Dia D”, com a abertura de cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, das 8 às 16 horas.

A iniciativa segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo a serem imunizados. Desde o último ano, o Ministério da Saúde deixou de nomear a vacinação contra a Influenza como uma campanha, passando a tratá-la como uma estratégia incorporada ao calendário vacinal.

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Estarão aptos a receber a vacina contra a Influenza (gripe) os seguintes grupos:

. Vacinação de rotina: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

. Vacinação especial: puérperas, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores de instituições de ensino (básico e superior), profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas crônicas, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias).

Para receber a dose, será necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, além de algum documento que comprove pertencer ao grupo elegível, quando for o caso.

Todos os profissionais dos grupos prioritários deverão comprovar a atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis deverão obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Já as pessoas com comorbidades deverão apresentar receita, laudo ou carta médica que comprove a condição. No caso de indivíduos com deficiência permanente, estes poderão apenas se autodeclarar.

Confira os locais do Dia D da vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 / 3454-5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-5224

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 / 3463-1163

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