Marcos Caetano discute sobre pacientes da Unidade de Atendimento Domiciliar

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na terça-feira (24) com a coordenadora da Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), Valéria Máximo de Sena, para discutir o modelo de funcionamento da unidade.

Durante o encontro, o parlamentar recebeu informações sobre o fluxo de atendimento e os critérios de admissão na UAD. A equipe é responsável por desenvolver diretamente nos domicílios orientações aos cuidadores, supervisão de tratamentos e acompanhamento integral dos pacientes, desde a admissão até a alta, eventual internação ou óbito.

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Entre os critérios para admissão na UAD estão: pacientes totalmente acamados que utilizam sonda vesical de demora (urina), sonda nasoenteral (alimentação), necessitam de curativos ou fazem uso de oxigenoterapia domiciliar; além de residirem no município de Americana e possuírem um cuidador identificado.

A coordenadora destacou que a Unidade de Atendimento Domiciliar não realiza atendimentos de urgência ou emergência. Nestes casos, os pacientes devem procurar o Hospital Municipal, que é a referência para esse tipo de assistência. Marcos Caetano comentou o trabalho realizado pela unidade. “Este é um serviço essencial, que garante cuidados humanizados e de qualidade diretamente na residência dos pacientes”, concluiu.

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