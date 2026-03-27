O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a criação da Política Municipal de Transparência de Obras Públicas, com o objetivo de garantir o acesso claro, padronizado e atualizado às informações sobre obras públicas executadas pela administração direta e indireta do município.

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No texto do projeto, Gualter propõe que o site oficial da prefeitura disponibilize informações atualizadas sobre as obras públicas municipais, contendo valor contratado, empresa responsável, prazo e percentual de execução e objeto da obra. Nos casos de descumprimento do prazo de execução, o site deverá ser atualizado com motivo do atraso, medidas adotadas para regularização e eventual aplicação de sanções previstas contratualmente.

De acordo com o autor, a proposta busca facilitar o acesso da população às informações sobre obras e serviços executados com dinheiro público.

Fala Gualter

“Hoje, embora existam informações disponíveis, elas são muitas vezes dispersas, incompletas ou de difícil acesso, o que dificulta o acompanhamento pela população. A proposta cria um painel único, com dados padronizados e atualização periódica, permitindo que qualquer cidadão saiba quanto custa uma obra, quem está executando, qual o prazo e, principalmente, o motivo de eventuais atrasos. Não se trata de criar obrigações complexas, mas de organizar, padronizar e dar clareza às informações já existentes, fortalecendo o controle social e a eficiência da gestão pública”, defende Gualter.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Talitha De Nadai acompanha projeto de educação ambiental “Horta da Lelê” na EMEI Tangará

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) visitou na quinta-feira (26) a EMEI Tangará, localizada no Jardim Girassol, para conhecer o projeto de educação ambiental “Horta da Lelê”. A parlamentar se reuniu com a diretora da unidade, Maria do Carmo Justi Fukumatsu, e o idealizador do projeto, Fagner Aurélio Zanetti.

O projeto nasceu em 2017, idealizado por Fagner e sua esposa Luciane, inspirado na filha do casal, Letícia, a “Lelê”, que desde cedo demonstrou um carinho especial pela natureza. A iniciativa surgiu com o propósito de transformar o olhar das crianças sobre o meio ambiente, mostrando na prática como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças.

Durante a visita, Talitha acompanhou as atividades realizadas com as crianças e obteve informações sobre o funcionamento do projeto. “A Horta da Lelê ensina de forma muito concreta e sensível. As crianças participam, aprendem e levam esse conhecimento para a vida. É um trabalho que realmente faz a diferença na formação de cidadãos mais conscientes”, destacou Talitha.