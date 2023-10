Na agitada paisagem dos novos empreendimentos de São Paulo, onde espaços compactos e compartimentados se expandem em um novo contexto do morar, um apartamento de 64 m², localizado próximo à movimentada avenida Faria Lima, na zona oeste da capital, destaca-se como um exemplo inspirador de uma arquitetura de interiores inteligente e acolhedora.

O profissional Pietro Terlizzi liderou a transformação desse imóvel, atendendo às necessidades do morador que vive sozinho e desejava viver em um lar pequeno, mas ainda assim super convidativo para receber os amigos. No projeto, o ponto alto da área social ficou para a integração da cozinha com a sala de TV/living.

Com apenas uma face do apartamento agraciada pela luz natural, a atenção com o projeto luminotécnico foi de extrema importância e o entendimento do arquiteto foi pela necessidade de criar uma atmosfera luminosa e bem distribuída. O resultado foi um sistema que não apenas preenche o espaço com uma luz suave, mas que também realça os detalhes do da arquitetura de interiores.

Na integração, a bancada da cozinha, em mármore Gris Armani, cumpre a função de delimitar os ambientes. Prezando pela unidade, o mesmo material marca presença no frontão, que ainda dispõe de um pequeno nicho embutido para abrigar vasinhos com temperos naturais. Na marcenaria da cozinha, o arquiteto trabalhou com armários de portas largas, gavetões com puxadores embutidos e a cor seguiu a paleta predominante.

O forro de madeira, marca registrada dos projetos idealizados por Pietro Terlizzi, foi um recurso valioso: ao passo que camufla a infraestrutura da parte interna, agrega o propósito de prover a sensação de acolhimento para os espaços. Para a sala de estar, a tipologia eleita foi o cumaru, complementada pelo freijó presente na marcenaria e nos painéis. “É totalmente possível mesclar espécies diferentes de madeira e alcançar um resultado belíssimo“, aponta. Ainda de acordo com ele, o forro também foi idealizado por um pedido do morador, que almejava um projeto sofisticado e com o uso de materiais nobres como a madeira.

Já a varanda foi totalmente envidraçada e dispõe de uma área de bar, mesa de jantar e um banco estendido que percorre quase que toda a extensão do ambiente, aumentando a oportunidade de assentos. “Em um apartamento de medidas enxutas, precisamos nos valer da criatividade para não desperdiçar nenhum centímetro e tornar todos os lugares muito bem explorados“, salienta Pietro. A retirada da esquadria não foi uma opção, já que ela é acústica e ajuda na redução dos ruídos externos.

Contemplando a otimização do banheiro, nichos de granito São Gabriel (mesmo material da bancada), foram incluídos de duas formas: um fica recuado, abaixo do espelho fixo, e o outro está dentro do box para organizar os itens de higiene do morador.

