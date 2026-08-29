O apoio do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) chega como grande reforço para a campanha a deputado federal de Denis Andia (MDB).

O vídeo de apoio de Tarcísio (veja abaixo) reforça a imagem de conciliador e representante ‘grande’ de Andia para toda a região. Ele ‘bateu na trave’ em 2022 e seguiu na política, vindo para a campanha de 26 com boas relações com o governo federal e estadual (o MDB tem o vice hoje de Tarcísio).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Adversários de Andia em Santa Bárbara d’Oeste, cidade onde foi prefeito por 8 anos e emplacou o vice Rafael Piovezan em 2020, tentam colar nele a imagem do presidente Lula (PT) como algo negativo. Andia trabalhou por 3 anos como secretário nacional de Mobilidade Urbana e articulou com o ex-ministro Jader Filho (MDB) verbas para a região.

Vídeo de apoio Tarcísio a Denis Andia

Leia + sobre política regional