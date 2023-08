Após frio de 12°C, temperatura deve subir para 33°C no fim de semana

O frio deve dar uma trégua nos próximos dias. Previsão divulgada pela Cepagri, da Unicamp, nesta terça-feira, indica aumento gradativo da temperatura até o próximo domingo.

Segundo o órgão, a área de baixa pressão em superfície e do escoamento atmosférico em altos níveis (núcleo do jato subtropical) que atingiu a região, já está se deslocando.

Há previsão de uma pequena quantidade de chuva para esta terça-feira e quarta-feira, além de ventos fortes no início da noite. Na quinta o sol aparece mais e o termômetro pode marcar até 26°C.

Segundo o Climatempo, na sexta a temperatura deve atingir os 29 graus, os 30°C no sábado e até 33°C no domingo (03).

