Após luta contra câncer, morre Pedro Rosalen

Funcionário da prefeitura de Americana, Pedro Rosalen

morreu vítima de câncer este final de semana. A família chegou a fazer uma vakinha online para arrecadar fundos para custear os medicamentos que variavam de R$ 90 mil a R$ 150 mil. O velório acontece entre 1oh e 15h desta segunda-feira no Cemitério da Saudade.

Ele trabalhou na garagem municipal durante o governo Omar Najar (2015-2020).

Abaixo o relato feito no site Vakinha.com.br

Em Outubro/2022 ele fez uma cirurgia pra retirada de uma pinta no rosto , a qual infelizmente foi diagnosticada melanoma.

Estava bem, sem nenhum sintoma , mas em janeiro sentiu dormência na mão e dificuldade na fala , procuramos um neuro e após exames foi constatado que o melanoma estava na meninge também. Ele fez 10 sessões de rádio no começo de Março pelo convênio, não obtendo nenhum resultado positivo !

Esse medicamento e o NIVOLUMABE E IPILIMUMABE , o custo dos dois juntos é entre R$90.000,00 a R$ R$150.000,00 !

Lembrando que estamos com ação contra o plano de saúde , com liminar , e que serão obrigados a nos indenizar c valor diário de multa , sendo assim , caso consigamos o valor , o que pudermos devolver , assim o faremos !

