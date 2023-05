Durante ações da Gama (preventiva) na região da rua Carioba,

equipe Tática de Romu da Guarda Municipal de Americana recebeu informações dando conta de que dentro de um barracão haveria dois indivíduos traficando drogas.

Diante das informações, após entrarem no local indicado, dois indivíduos foram abordados pelos guardas e durante a busca pessoal, foi localizado com o primeiro indivíduo, ajudante geral de 26 anos, 11 pedras de crack e um aparelho de telefone celular. Já com o segundo indivíduo, micro empresário de 31 anos, foram encontrados valores em dinheiro e ao seu lado, 3 pedras de crack, 3 porções de cocaína e uma porção de haxixe.

Entrevistado a respeito, o primeiro indivíduo confidenciou que teria adquirido as pedras de crack do segundo indivíduo e realizado o pagamento através de pix. Ambos alegaram ser usuários de drogas, porém o segundo indivíduo não soube informar a origem do dinheiro encontrado com ele.

Foi realizado procedimento de faro com o K9 Draco, e nada mais foi localizado. Diante dos fatos, ocorrência encaminhada à CPJ local, deliberando autoridade policial signatária pela apreensão das drogas, dinheiro e telefone celular. Ambos indivíduos autuados em flagrante e recolhidos a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão audiência de custódia.

Apreendidos:

R$ 161,00 em dinheiro

01 porção de Haxixe 1 gr

03 porções de cocaína 1 gr

14 pedras de crack 3 grs

