Área Azul de Santa Bárbara tem aumento nos valores; veja

A Estapar, administradora do estacionamento rotativo de Santa Bárbara D’Oeste, informa que estão em vigor as novas tarifas do sistema de Área Azul local, que passaram por mudanças. A tabela de valores do serviço foi atualizada pela Administração Municipal. As mudanças, no entanto, se aplicam apenas aos veículos que utilizam o tempo de permanência de 60, 90 ou 120 minutos. A tarifa de 30 minutos continua com o mesmo valor, de R$ 1,35. Os cálculos refletem a correção monetária pela inflação e estão previstos em contrato. Confira abaixo os novos valores:

Tarifa 30 minutos – R$ 1,35

Tarifa 60 minutos – R$ 2,50

Tarifa 90 minutos – R$ 3,00

Tarifa 120 minutos – R$ 3,50

O sistema de estacionamento rotativo de Santa Bárbara D’Oeste funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e, aos sábados, das 9 às 13 horas.