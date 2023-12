31ª Feira das Nações: plantio de 300 mudas nativas acontece na terça

O plantio das 300 mudas nativas para compensação ambiental da 31ª Feira das Nações acontecerá nesta terça-feira (5) no Novo Parque Linear, entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol. Em comemoração ao aniversário de 205 anos do Município, a ação reunirá estudantes da Rede Municipal de Ensino e colaboradores voluntários do grupo Supermercados São Vicente, patrocinador do evento, nomeando o evento com a chancela de “carbono neutro”.

As espécies utilizadas serão Ipê-branco (Tabebuia roseoalba), Ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), Babosa-branca (Cordia superba), Aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolius), Guanandi (Calophyllum brasiliense), Quaresmeira (Pleroma granuloso), Mutambo (Guazuma ulmifolia), Pau-formiga (Triplaris americana), Canelinha (Nectandra megapotamica), Embaúba (Cecropia pachystachya) e Dedaleiro (Lafoensia pacari).

A compensação foi calculada em cima do público de aproximadamente 30 mil pessoas – público atraído para os três dias de evento, 10, 11 e 12 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara – somado a todas as suas emissões diretas, incluindo energia, combustível, esgoto e resíduos, equivalendo a 300 mudas nativas e ao investimento de mais de R$ 14 mil em créditos de carbono de projetos certificados.

Até mesmo os deslocamentos dos artistas que participaram do evento neutro foram computados e entram na conta. O cálculo foi feito por meio da versão brasileira da ferramenta de cálculo GHG Protocol, gerida pela Fundação Getúlio Vargas.

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste foi uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados São Vicente, patrocínio da Cervejaria 3 Américas e Denso e apoio da Belchior Uniq.

LEIA TAMBÉM: Novo horário: Esquadrilha da fumaça se apresentará às 15h no aniversário de Santa Bárbara

Serviço:

Plantio de mudas para compensação ambiental | 31ª Feira das Nações

Realização: Supermercados São Vicente e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Terça-feira (5), às 9 horas

Local: Novo Parque Linear, entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol