3ª edição de documentário sobre Americana traz trajetória industrial

Está chegando o dia do lançamento da terceira edição do documentário “Americana conta sua história: em fatos e prosa”, a história contada por quem viveu o auge da industrialização da cidade e seus percursos ao longo dos anos.

Este projeto, que captura a essência da história de Americana através de depoimentos e imagens marcantes, não apenas preserva a memória da cidade, mas também comemora a presença e contribuição inestimável de seus habitantes para a trajetória de industrialização.

Neste documentário de 70 minutos, testemunhamos uma jornada desde as origens das fábricas de tecelagens até o florescimento e expansão que atraiu empreendedores e imigrantes para estabelecer raízes nessa comunidade.

A cidade, moldada por seus cidadãos, tornou-se um ícone nacional e internacional no setor têxtil, graças à qualidade dos tecidos, ao comprometimento dos trabalhadores e à pontualidade exemplar com fornecedores e clientes.

Inovação e crescimento

Além desses detalhes, “Americana conta sua história: em fatos e prosa”, desfruta de narrativas de quem “viu tudo acontecer”. Diante do crescimento exponencial da cadeia têxtil, outros segmentos vieram para a cidade para dar suporte à estas empresas, como de manutenção de máquinas que também ampliaram seu repertório e começaram a atender até outros segmentos como de petróleo e sucroalcooleiras.

Como toda história boa e nostálgica, as oscilações do mercado e da indústria também são relatadas. As causas e os fatores que geraram interrupções operacionais, fechamento de fábricas entre outras ocorrências, foram inúmeros e não somente dentro da cidade.

Testemunhos surpreendentes

O filme captura não apenas o sucesso, mas também as adversidades enfrentadas ao longo da história industrial da cidade, do princípio, passando pelo facionismo até o fechamento de boa parte das fábricas, oferecendo uma visão completa e realista desse percurso marcante.

A eternização do legado:

Para eternizar esse momento e propagar o importante papel que Americana desempenhou na história da industrialização no Brasil, a terceira edição do documentário ficará disponível para a exibição em diversas instituições e espaços culturais.

Evento de lançamento

A exibição do documentário acontecerá dia 14 de dezembro, às 19h30, no prestigiado Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana.

O evento contará com a presença de líderes industriais, estudiosos, historiadores, autoridades e os protagonistas que contribuíram para essa narrativa única.

A entrada é gratuita e aberta a todos.

Para quem não puder participar presencialmente, o evento será transmitido simultaneamente pelo canal no YouTube.

Participe conosco:

Reserve seu lugar no evento através do Sympla (contato Sara e Gil Produções – inserir link) e faça parte deste momento histórico.

Sobre Americana:

Uma cidade que continua a buscar novos desafios sem perder sua essência, determinação e tradição, honrando seu legado nos quatro cantos da cidade e nos corações de seus habitantes.

Junte-se a nós nesta noite especial, enquanto celebramos esta herança industrial de Americana e nos inspiramos no seu futuro. A cidade está pronta para escrever novos capítulos, mantendo viva sua história e legado.