Após furto de fiação subterrânea em 2023, o caso foi parar na Justiça: Parque Fortaleza

O acesso a dois condomínios na região da antiga Fazenda Fortaleza, em Nova Odessa, está sem iluminação pública há três anos. Os moradores sofrem com insegurança e dificuldades para transitar à noite desde que houve o furto de fiação subterrânea. Tramita na Justiça um processo que envolve Prefeitura, CPFL e representante dos condomínios Fortaleza 1 e 2.

Após os fios serem furtados, em maio de 2023, começou um impasse entre a administração municipal e a loteadora da área. Enquanto o caso não é resolvido, refletores foram instalados nos muros para tentar amenizar a escuridão. O Novo Momento já trouxe reportagem na qual relata casos de atropelamentos de animais silvestres, principalmente capivaras.

A enfermeira Fernanda Rocha é representante da associação de moradores. “Na época a gente procurou buscar de quem era a responsabilidade. Porque a Prefeitura e a CPFL alegavam que a responsabilidade era da loteadora, por ser fiação subterrânea. Mas ela apresentou os documentos de que entregou o parque de iluminação e teve o aceite da Prefeitura e da CPFL”, explica.

Empurra

Segundo Fernanda, devido ao ‘jogo de empurra’ entre as partes houve a decisão de buscar a Justiça. “A gente entrou com o processo e ganhou, mas existem trâmites ainda”, sinalizou. O NM também ouviu do advogado do caso de que foi obtida liminar favorável para a Prefeitura e a CPFL restabelecerem a iluminação, inclusive com multa.

A informação é que ambas recorreram e perderam. “O tempo vai passando e ninguém resolve nada”, critica Fernanda Rocha. De acordo com a representante, o entendimento é que a loteadora fez o que estava ao seu alcance, inclusive com aprovação pela CPFL – e posteriormente pela Prefeitura – do projeto de fiação subterrânea.

“Sabemos que a prefeitura já fez orçamentos, mas alegam que não tem dinheiro pra fazer”, acrescentou. O acesso acabou ficando discrepante: ao sair da Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg, o condomínio Vista Jardim possui iluminação parcial. Na sequência, o trecho próximo do Fortaleza 1 e 2 está no escuro. E quando se aproxima do condomínio Vila América a iluminação existe.

Prefeitura e CPFL

À imprensa, a Prefeitura Municipal de Nova Odessa explicou que não consegue repor os cabos de iluminação furtados porque o sistema não pertenceria ao município e não seguiram os padrões exigidos e a empresa de energia, a CPFL Paulista.

A administração municipal disse ainda que está em fase final de orçamento de uma rede secundária de energia elétrica que vai ser feita pelo setor público. No entanto, não existe prazo para finalização deste serviço.

A reportagem do Novo Momento também entrou em contato via email com a CPFL Paulista, para saber a posição da empresa a respeito do impasse envolvendo a iluminação pública no acesso aos condomínios Fortaleza 1 e 2. A resposta foi a seguinte: “A CPFL Paulista não comenta em detalhes processos judiciais em andamento”.