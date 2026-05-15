Jogos acontecem no sábado (16) e domingo (17) no Campo da Vila Azenha; competição reúne 14 equipes na edição 2026

A bola segue rolando no tradicional Campeonato de Futebol Minicampo Adulto de Nova Odessa. Neste fim de semana, dias 16 e 17 de maio, a competição chega à sua segunda rodada, desta vez no Campo da Vila Azenha. Após a estreia emocionante no último sábado (09/05), as 14 equipes voltam a campo para mais disputas e grandes jogos.

No sábado (16/05), a rodada é dedicada ao Grupo A. Às 13h45, Santa Lúcia F.C. e Redbull abrem os trabalhos. Na sequência, às 15h, Unidos Santa Rosa enfrenta o Unidos FC. E às 16h15, InterNovaodessense e E.C. Triunfo fecham a programação do dia.

Já no domingo (17/05), é a vez do Grupo B entrar em campo. As partidas começam mais cedo, às 8h, com E.C. Vitória e Planalto F.C. Às 9h15, KSB União Sinistra duela com a Esfer/Matsubara. E às 10h30, E.C. Juventude encara o Regularize FC, fechando a rodada.

Campeonato

O campeonato conta com 14 clubes divididos em dois grupos. “Isso mostra a força do nosso esporte amador e a confiança dos atletas na organização da competição. Será um campeonato ainda melhor”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho.

O prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, reforçou o incentivo ao esporte. “Não medimos esforços para apoiar modalidades para todas as faixas etárias. Ver o campeonato de minicampo crescer a cada ano é motivo de orgulho para nossa administração”, afirmou.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Nova Odessa convida o público a comparecer ao Campo da Vila Azenha para prestigiar os jogos, torcer por sua equipe e acompanhar mais um espetáculo do futebol minicampo nova-odessense. A entrada é gratuita.