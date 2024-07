A Argentina conquistou, na madrugada desta segunda-feira (noite de domingo nos Estados Unidos), a Copa América 2024, ao vencer a Colômbia por 1-0, em Miami, no Hard Rock Stadium, num jogo resolvido no prolongamento, com um golo de Lautaro Martínez.

No adeus de Ángel Di María à seleção, o jogo ficou marcado pelo atraso em mais de uma hora no seu início (estava agendado para horário de Brasílias), mas começou já para lá das 10h20, devido a problemas na entrada no estádio.

Em campo, o duelo chegou empatado ao intervalo. Na segunda parte, o jogo ficou marcado, Lionel Messi e Gonzalo Montiel saíram lesionados e o 0-0 manteve-se até ao final do tempo regulamentar. A Argentina ainda marcou aos 75 minutos, por Nicolás González, mas o golo foi anulado.

O único e decisivo golo da final foi apontado por Lautaro Martínez, no prolongamento, aos 112 minutos. Paredes recuperou a bola a meio-campo, combinou com Lo Celso e este, com um passe de primeira, isolou Lautaro, que rematou cruzado para o fundo da baliza. O avançado chegou aos cinco golos, sendo o melhor marcador da competição.

Di Maria se despede da seleção Argentina

Pouco depois, Di María foi substituído e não conteve as lágrimas, no último jogo pela seleção. Daria lugar a Nicolás Otamendi, colega no Benfica na última época, com o defesa a ajudar a Argentina a segurar a vantagem desde os 117 minutos até aos 120+4m, altura em que terminou o encontro.

