Ocorrências da Polícia Militar em Sumaré e Hortolândia resultaram na apreensão de cocaína, pistola calibre 9 mm e na prisão de homem que descumpriu medida protetiva ao agredir a ex-companheira

Três pessoas foram presas em flagrante durante ocorrências atendidas pelo 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) na segunda-feira (29), nas cidades de Hortolândia e Sumaré. As ações envolveram os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e violência doméstica.

A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, no Jardim Amanda, em Hortolândia. Durante patrulhamento pela Avenida Tarsila do Amaral, policiais militares abordaram um homem de 27 anos em atitude suspeita.

Na revista pessoal, os agentes encontraram 72 gramas de cocaína já fracionadas em eppendorfs, além de R$ 60 em dinheiro. Questionado, o suspeito confessou que comercializava os entorpecentes no local. Ele foi conduzido à unidade policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Porte de pistola 9mm

Já à noite, no bairro Vila Vale, em Sumaré, uma equipe da Polícia Militar abordou um veículo estacionado em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. O motorista, de 42 anos, tentou deixar o local ao perceber a aproximação da viatura, mas foi interceptado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 milímetros municiada e pronta para uso, dois carregadores, 23 munições intactas e um estojo de munição deflagrado. Também foram encontrados vestígios de embalagens semelhantes às utilizadas para acondicionar drogas.

Segundo a PM, o homem informou ser usuário de cocaína e maconha. Além disso, foi constatado que a guia de trânsito da arma estava vencida. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Bate e quebra celular da ex-mulher

Ainda na noite de segunda-feira, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no Parque Residencial Virginio Basso, em Sumaré.

A vítima, de 39 anos, relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, de 43 anos, que também danificou seu telefone celular. Ela informou ainda possuir medida protetiva de urgência contra o agressor.

Os policiais constataram uma escoriação no antebraço direito da mulher e localizaram o suspeito na residência, apresentando sinais de embriaguez. Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, enquanto o homem recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

As ocorrências reforçam a atuação do 48º BPM/I no combate ao tráfico de drogas, na retirada de armas irregulares de circulação e no enfrentamento à violência doméstica na região.