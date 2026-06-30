A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove a partir do dia 3 de julho a edição 2026 do FLISB (Festival Literário de Santa Bárbara), com atividades gratuitas voltadas às crianças e famílias durante as férias escolares, na Biblioteca Central, na Biblioteca “Neide Crócomo” (CEU das Artes) e no Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”. Evento acontece por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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A programação contempla ações como Bingo Literário (no lugar de números, as cartelas trazem títulos de livros infantis do acervo das bibliotecas), sessões de contação de histórias, apresentações teatrais e workshops, com o objetivo de promover o acesso à leitura e à cultura.

Confira a programação do Festival Literário completa por local:

Biblioteca Central

Endereço: esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3454-1605 | WhatsApp: 3455-2619

Dia 3 de julho – Espetáculo “Os fabulantes”, com Cia Arte Móvel, às 14 horas

Dias 7 e 14 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 15 de julho – Contação de histórias com Lucas Casagrande, às 14 horas

Dia 21 de julho – Espetáculo “As Aventuras de Lilo, Stitch e Angel”, com Encanto e Magia Produções, às 14 horas

Dia 23 de julho – Teatro “Vagão de Histórias”, com GT Mirabolantes (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 14 horas



CEU das Artes – Biblioteca Neide Crócomo

Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3458-5868 (telefone/WhatsApp)

Dia 8 de julho – Contação de histórias (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 10 horas

Dias 8 e 15 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 14 de julho – Workshops “Livro infantil – Técnicas de escrita” e “Passos para inscrição no Edital Proac Literatura” (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 19 horas

Dia 16 de julho – Teatro Lambe Lambe SBO, com Cia Luzes e Lendas, às 14 horas

Dia 17 de julho – Contação de histórias (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 14 horas

Dia 22 de julho – Espetáculo “Os fabulantes”, com Cia Arte Móvel, às 14 horas

Dia 30 de julho – “Gigantes do Ar”, com Cia Pia Fraus (Circuito Cult SP), às 13h30



Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”

Endereço: Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3457-4627 (telefone/WhatsApp)

Dias 13 e 29 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 24 de julho – Espetáculo “Sabores Esquecidos”, com Cia Dona Formiga, às 14 horas

Dia 27 de julho – Contação de histórias (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 14 horas

Dia 31 de julho – Espetáculo “Encontro de Princesas”, com Encanto e Magia Produções, às 14 horas