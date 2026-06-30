Empreendimento será integrado ao Shopping PakCity, com 114 apartamentos geração de empregos

Sumaré acaba de conquistar mais um importante investimento privado que reforça o bom momento econômico vivido pelo município. A Rede Accor anunciou a implantação de um hotel da bandeira Ibis no Shopping ParkCity Sumaré, empreendimento que receberá investimento estimado em aproximadamente R$ 39 milhões e ampliará a infraestrutura hoteleira da cidade para atender ao crescente desenvolvimento industrial, comercial e de serviços.

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O novo hotel contará com 114 apartamentos, cerca de 4.600 metros quadrados de área construída, seis pavimentos e acesso integrado ao Shopping ParkCity, proporcionando mais comodidade aos hóspedes e fortalecendo o complexo comercial. A previsão é de que as obras sejam concluídas entre 24 e 30 meses.

Além de ampliar a oferta de hospedagem qualificada no município, o empreendimento também contribuirá para a geração de empregos. Durante a fase de construção, a expectativa é da criação de aproximadamente 80 empregos diretos. Após a inauguração, o hotel deverá gerar entre 25 e 30 postos de trabalho diretos, além de cerca de 50 empregos indiretos, impulsionando ainda mais a economia local.

Porque Sumaré

De acordo com representantes da Rede Accor, a escolha por Sumaré foi motivada pelo fortalecimento da economia municipal, pelo crescimento da atividade empresarial e pela demanda crescente por hospedagem de qualidade para atender executivos, investidores e visitantes. As negociações para a implantação do empreendimento se estenderam por cerca de três anos e culminaram na definição do Shopping ParkCity como local estratégico para receber o novo hotel.

O anúncio oficial foi realizado na manhã desta segunda-feira (30) no setor administrativo do Shopping ParkCity Sumaré, com a presença do diretor do estabelecimento, George Nastar, além do diretor do Grupo Accor, Rômulo Silva.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o anúncio representa mais uma demonstração da confiança do setor privado no potencial de desenvolvimento da cidade. “A chegada da Rede Accor é mais uma demonstração da confiança do setor privado em Sumaré. Trabalhamos para devolver credibilidade ao município, investimos em infraestrutura, qualificação profissional e em um ambiente favorável aos negócios. Hoje colhemos os resultados desse trabalho com um investimento de quase R$ 40 milhões, que representa mais empregos, mais renda, fortalecimento da economia local e mais qualidade na estrutura oferecida para quem investe e visita nossa cidade.”

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que o investimento fortalece diversos segmentos da economia local. “Este investimento amplia a capacidade de Sumaré para receber empresários, investidores e visitantes, fortalecendo o comércio, os serviços e o turismo de negócios. É uma conquista importante que demonstra que a cidade está preparada para crescer de forma organizada, gerando oportunidades para a população e impulsionando o desenvolvimento econômico.”

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou que a instalação do hotel é resultado do trabalho permanente da administração municipal para atrair novos empreendimentos.

“A instalação do hotel Ibis representa muito mais do que uma nova estrutura hoteleira. É um investimento que fortalece a economia local, amplia a competitividade de Sumaré e gera novas oportunidades de emprego e renda. Estamos trabalhando continuamente para criar um ambiente cada vez mais atrativo para empresas que desejam investir na cidade, oferecendo segurança jurídica, diálogo com o setor produtivo e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável.”

Nos últimos meses, segundo a administração, Sumaré tem apresentado indicadores positivos de desenvolvimento econômico, com crescimento na geração de empregos, atração de novos empreendimentos e fortalecimento de sua posição entre os principais polos econômicos da Região Metropolitana de Campinas. A chegada da Rede Accor amplia esse cenário, avalia a pasta, reforçando a infraestrutura da cidade para atender ao avanço dos setores industrial, logístico, comercial e de serviços, consolidando Sumaré como um destino cada vez mais competitivo para novos investimentos.