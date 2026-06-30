O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, nesta quinta-feira (2), às 20h, o concerto “Réquiem de Mozart e Grandes Mestres” apresentado pelas orquestras Sinfônica Municipal de Americana e Filarmônica de Rio Claro, com realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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Os ingressos são solidários, mediante a troca por 1 pacote de lenço umedecido entregue na entrada do teatro.

O espetáculo terá como peça central o monumental Réquiem de Mozart, uma das obras mais importantes e influentes da história da música ocidental. O Réquiem em Ré Menor (K. 626) de Wolfgang Amadeus Mozart é um marco da música sinfônico-coral, sendo a última e inacabada composição do gênio austríaco.

O programa ainda terá outros compositores, como Henry Purcell com sua marcha fúnebre, J.S. Bach com música sacra, Charles Ives, Knut Nystedt e Canto Gregoriano. A noite inclui participações dos solistas Gisele Piccin (soprano), Graziele Tinós (soprano), Giovana Sampaio (contralto), Daniel S. Pedroso (tenor) e Rafael Leoni (baixo).

O concerto terá direção e orientação geral do professor do departamento de música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Carlos Fiorini, com regência compartilhada entre Carlos Fiorini, Isabelle Moreti Cabral e Eduardo Lustosa.

Coral de Rio Claro canta Mozart

O espetáculo contará também com apresentações do Coral Lírico ‘O Mensageiro’ (de Rio Claro, sob comando do maestro Daniel Pedroso), do CORDA – Coral de Americana (maestrina Ana Paula Rotger) e do Coral InCantus (maestro Eduardo Lustosa).

“Será uma noite memorável, com uso inovador do espaço físico do Teatro Lulu Benencase. Os músicos e instrumentos estarão distribuídos estrategicamente em diferentes pontos do palco e da plateia, criando uma experiência acústica tridimensional e imersiva para o espectador”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O concerto também pode ser visto na sexta-feira (3), às 20h, na Capela do Puríssimo, em Rio Claro.