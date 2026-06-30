Um rompimento na adutora do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste deve afetar o abastecimento de água na região da Zona Leste nesta terça-feira (30). Deve haver temporariamente problemas no abastecimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os bairros que poderão ser impactados por essa situação são: Cidade Nova I e II, Pérola, Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini I e II, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Jardim Europa, Frezzarin, Parque Planalto, Nova Conquista, Zabani, Planalto do Sol, Laranjeiras e Santa Fé.

Devido à complexidade dos trabalhos de manutenção e do tempo de recuperação dos níveis de água dos reservatórios após o conserto, a previsão é que a normalização do fornecimento de água ocorra de forma gradativa durante a madrugada e o período da manhã desta quarta-feira (01/07).

Equipes trabalha no local do rompimento

Equipes operacionais do DAE já se encontram no local, totalmente empenhadas no reparo da tubulação de 630 milímetros de diâmetro, localizada em uma área próxima ao córrego Giovanetti, ao lado da Avenida São Paulo.

O DAE orienta os moradores a fazerem o uso racional da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a estritamente para necessidades essenciais. Solicitamos que evitem lavar calçadas e veículos neste período, a fim de amenizar o impacto momentâneo de um possível desabastecimento.

Para dúvidas ou mais informações, o DAE disponibiliza os seguintes contatos: 0800-770-3459 / 3459-5919 / WhatsApp (apenas mensagens de texto): 9.9992-6848. O DAE agradece a compreensão e a colaboração de todos.