O Governo de São Paulo inicia, este 1º de julho, a redução de tarifas em praças de pedágio de municípios como Jaguariúna, Águas da Prata, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí. A medida faz parte da política pública estadual de modernização das concessões rodoviárias, com foco em justiça tarifária e equilíbrio regional.

A maior redução será na praça de Jaguariúna, onde a tarifa passará de R$ 17,60 para R$ 8,80, queda de 50%. Também haverá redução em Águas da Prata, de R$ 6,30 para R$ 4,60, queda de 27%; Estiva Gerbi, de R$ 10,50 para R$ 7,80, queda de 26%; Espírito Santo do Pinhal, de R$ 13,10 para R$ 10,45, redução de 20%; e Itobi, de R$ 13,40 para R$ 10,75, também com queda de 20%.



Outras praças também terão valores menores. Em Casa Branca, a tarifa será reduzida de R$ 9,40 para R$ 8,15, queda de 13%. Em Mococa, passará de R$ 8,90 para R$ 8,10, redução de 9%. Em Aguaí, o valor será ajustado de R$ 6,60 para R$ 6,30, queda de 5%. Em São João da Boa Vista, a tarifa será mantida em R$ 7,40.



A mudança também substitui o atual sistema de ponto a ponto, limitado a um trecho específico da rodovia, por um modelo mais amplo de cobrança para todos os usuários que passarem nas praças, e não só os anteriormente cadastrados.

A medida reforça a estratégia do Governo de São Paulo de modernizar as concessões rodoviárias, corrigir distorções tarifárias e ampliar os benefícios aos motoristas que utilizam as rodovias da região.