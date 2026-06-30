Artistas fazem show no dia 4 de julho, às 20h, no auditório da Câmara Municipal; festival integra programação da Semana Cultural de julho, promovida pela Prefeitura

A agenda cultural do segundo semestre de Hortolândia começa movimentada com atrações de renome. A Prefeitura promove a segunda edição do festival Vozes da MPB com os shows de Jota.pê e Chico Chico. O evento abre a Semana Cultural de julho.

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O festival acontece no dia 04/07, às 20h, no auditório Edgar de Oliveira, que fica dentro da Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, Parque Gabriel. A classificação indicativa é de 16 anos. O festival terá abertura com a cantora Ju Peres.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a entrada do público será por ordem de chegada e permitida até a capacidade do local. O auditório tem 640 lugares. A secretaria orienta para que a população chegue cedo ao evento.

Nesta edição, o festival abre seu palco para dois novos talentos da música brasileira.

Jota.pê, cujo nome verdadeiro é João Paulo Gomes da Silva, foi revelado no reality show musical “The Voice Brasil”, em 2017. O artista alcançou projeção nacional ao participar do projeto-disco-turnê “Dominguinho”, ao lado do cantor de piseiro João Gomes e do sanfoneiro Mestrinho.

O trabalho fez tanto sucesso que Jota.pê, João Gomes e Mestrinho repetem a dose, e acabam de lançar “Dominguinho Vol.2”. O disco traz releituras de músicas conhecidas como “As quatro estações” (Sandy & Junior) e “Se ela dança eu danço” (MC Leozinho).

Já Chico Chico, cujo nome verdadeiro é Francisco Ribeiro Eller, vem de linha nobre da música. O artista é filho da falecida Cássia Eller. Ao longo de sua carreira, o cantor tem conseguido se desvencilhar das inevitáveis comparações com a mãe e crair sua própria identidade artística.

Chico Chico já tem três discos lançados. Seu trabalho mais recente é “Lei it burn/Deixa arder”, de 2025. O disco apresenta 20 músicas, nas quais o jovem artista transita por diferentes gêneros e estilos como blues, folk e até gospel.

A primeira edição do festival Vozes da MPB, em fevereiro deste ano, teve shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

Confira abaixo o line-up do 2º Festival Vozes da MPB de Hortolândia:

18h – Ju Peres

19h30 Chico Chico

21h30 Jota Pê

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