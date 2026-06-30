Atenção Distrito Abdo Najar – O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando com as obras de modernização do sistema de abastecimento na área atendida pelo Centro de Reservação CR-12, na região do Antônio Zanaga.

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Nesta terça-feira (30), será executada a instalação de mais uma Válvula Redutora de Pressão (VRP), dispositivo que integra o conjunto de melhorias voltadas ao controle de pressão da rede, redução de perdas e aumento da eficiência operacional do sistema.

Os trabalhos serão realizados na Rua do Acetato, próximo ao cruzamento com a Rua do Linho, no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar, com início previsto para as 8h e término às 17h. Durante a execução da intervenção, poderá ocorrer intermitência no abastecimento neste bairro. Após a conclusão dos serviços, o fornecimento de água será restabelecido gradativamente.

As válvulas redutoras de pressão têm papel fundamental na modernização do sistema de abastecimento, permitindo o controle das pressões na rede de distribuição, reduzindo o número de rompimentos, minimizando perdas de água e proporcionando maior estabilidade operacional ao sistema.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a instalação da nova VRP representa mais uma etapa importante das obras em andamento na região. “Estamos avançando de forma consistente no cronograma de melhorias do setor do CR-12. A instalação deste equipamento contribuirá para o controle das pressões da rede e para a redução de perdas, atacando a causa de muitos vazamentos registrados na região e trazendo mais eficiência ao sistema de abastecimento”, destacou.

As intervenções fazem parte do conjunto de obras executadas na região do CR-12, que contempla a implantação de novas redes de abastecimento em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de válvulas redutoras de pressão (VRPs), macromedidores, válvulas de controle e registros de gaveta, com o objetivo de reduzir perdas de água, controlar pressões e aumentar a eficiência operacional do sistema.

Melhorias para o Distrito e região

As ações integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando moradores das regiões do Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

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