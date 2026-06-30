O Rotary Club Santa Bárbara d’Oeste – Progresso realizou, na noite de 29 de junho, a cerimônia festiva de posse da nova diretoria para o ano rotário 2026-2027. O evento reuniu associados, familiares, convidados e representantes da comunidade para celebrar o início de um novo ciclo de trabalho voluntário.

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Na ocasião, o presidente Marcelo Undiciatti transmitiu o cargo ao novo presidente Jorge Manfrim, que passa a conduzir o clube durante o próximo ano rotário. A solenidade também marcou um momento de reconhecimento pelo trabalho realizado na gestão anterior e de apresentação dos desafios e projetos que serão desenvolvidos nos próximos meses.

Durante a cerimônia, foi destacado o compromisso do Rotary em promover ações de impacto social, fortalecendo iniciativas nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento comunitário e apoio a projetos que beneficiam a população de Santa Bárbara d’Oeste.

Fundado sobre o ideal de servir, o Rotary é uma rede mundial de líderes voluntários que transforma recursos, conhecimento e dedicação em ações concretas para melhorar a vida das pessoas. Em Santa Bárbara d’Oeste, o Rotary Club Progresso atua por meio de campanhas solidárias, parcerias com entidades e projetos voltados ao desenvolvimento da comunidade.

A nova diretoria inicia sua gestão com o compromisso de ampliar o alcance dessas ações e fortalecer ainda mais a presença do clube na cidade, incentivando a participação da sociedade em iniciativas de voluntariado e serviço.

Sobre o Rotary Club Santa Bárbara d’Oeste – Progresso

O Rotary Club Santa Bárbara d’Oeste – Progresso integra a rede mundial do Rotary, organização presente em mais de 200 países e regiões, formada por voluntários comprometidos em promover mudanças positivas nas comunidades por meio de projetos humanitários, educacionais e de desenvolvimento social.