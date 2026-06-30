A Mc cortinas, de Santa Bárbara d’Oeste, está com vagas abertas para costureira e faxineira. A empresa fica na rua Frederico Amadeu Covolan n 162, Distrito Industrial. O local é na rua do motel Alure.

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O comunicado de oferta de emprego também indica que a empresa atualmente oferece Vale alimentação e prêmio por participação aos funcionários.

Os interessados podem estar enviando currículo no telefone 1934541501

Mc Cortinas Santa Bárbara