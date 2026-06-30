Frota de Americana tem nova etapa de inspeção de fumaça preta

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), iniciou nesta semana a segunda etapa da inspeção ambiental para controle da emissão de fumaça preta em veículos movidos a óleo diesel da frota municipal.

A ação integra o Programa de Inspeção Ambiental Veicular e tem como objetivo avaliar a emissão de poluentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a preservação ambiental.

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A primeira inspeção desta etapa foi realizada na EMEI Maracá, no Jardim São Pedro, onde foram avaliados 32 veículos da frota municipal. Os trabalhos tiveram continuidade na quarta-feira (24), na Garagem Municipal, e nesta sexta-feira (26), no Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Durante as vistorias, são avaliadas a intensidade da fumaça emitida pelos escapamentos e as condições de funcionamento dos veículos, com base em critérios técnicos utilizados para o controle das emissões atmosféricas.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do município com a sustentabilidade e a saúde pública.

Emissão de poluentes

“Monitorar periodicamente a emissão de poluentes da frota municipal é uma medida importante para a preservação da qualidade do ar e para a promoção da saúde da população. São ações preventivas que demonstram o compromisso da administração municipal com a sustentabilidade e com a melhoria contínua dos serviços públicos”, afirma.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Kátia Birke, ressalta que a atividade também possui caráter educativo e preventivo.

“A inspeção permite identificar possíveis necessidades de manutenção e contribui para a redução da emissão de poluentes na atmosfera. Além dos benefícios ambientais, a iniciativa reforça a importância da manutenção adequada dos veículos e da adoção de práticas que favoreçam uma cidade mais sustentável”, destaca.

Durante a inspeção, as equipes verificam a intensidade da fumaça emitida pelos veículos utilizando a Escala de Ringelmann, método reconhecido para avaliação visual das emissões atmosféricas provenientes de motores movidos a diesel.

A Secretaria de Meio Ambiente também orienta proprietários de veículos movidos a diesel a realizarem inspeções periódicas e as manutenções necessárias para garantir o bom funcionamento dos motores e o atendimento aos limites de emissão estabelecidos pela legislação ambiental.

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