Morreu esta terça-feira Wagner Berne, funcionário dos mais tradicionais da secretaria de Esportes de Americana. Ele foi homenageado por amigos nas redes sociais. Exercia cargo de confiança e serviços gerais, além de ter ligação com a organização de eventos esportivos locais.

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NOTA DE FALECIMENTO Wagner Berne.

A Secretaria de Esportes de Americana lamenta, com profundo pesar, o falecimento do servidor público Wagner Berne.

Há 30 anos dedicando seu trabalho à Prefeitura de Americana, Wagner deixa um legado de compromisso, profissionalismo e amizade.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.

Velório- 11h30 às 14h30 – Cemitério da Saudade

PREFEITURA DE AMERICANA INTELIGENTE E HUMANA

Secretaria de Esportes