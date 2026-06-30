Prefeitura de Nova Odessa e Desktop lançam curso gratuito de Atendimento ao Cliente

Iniciativa “Conecta Talentos” oferece capacitação profissional com certificado e possibilidade de ingresso no mercado de trabalho

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a Desktop, operadora de telecomunicações referência em internet fibra óptica no estado de São Paulo, anuncia a abertura de inscrições para o curso gratuito “Experiência do Cliente e Atendimento de Excelência”. A capacitação faz parte do programa Conecta Talentos, desenvolvido para preparar profissionais para o mercado de atendimento e relacionamento com o cliente.

O curso tem como objetivo qualificar os participantes para atuar com empatia, foco na qualidade e excelência no atendimento. Durante a formação, os alunos aprenderão sobre experiência do cliente, comunicação eficaz, resolução de problemas e conhecerão a cultura organizacional e as oportunidades de carreira na Desktop.

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As aulas serão ministradas no auditório do Paço Municipal de Nova Odessa. A data de início e os horários serão informados diretamente aos inscritos por meio de contato da Desktop.

Ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão e poderão participar dos processos seletivos da empresa, ampliando suas chances de ingresso no mercado de trabalho.

Serviço

Curso: Experiência do Cliente e Atendimento de Excelência

Realização: Prefeitura de Nova Odessa e Desktop

Modalidade: Gratuita

Local: Auditório do Paço Municipal de Nova Odessa (data e horário informados aos inscritos)

Inscrições: forms.gle/MCWe9PqTcNaCTwo79

Os interessados devem preencher o formulário eletrônico com dados pessoais, escolaridade e experiência profissional. As vagas são limitadas.

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