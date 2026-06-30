Princesa Mirim de Americana, Marina Cipriano, 8, disputa Nacional esta semana. Ela ainda tem chances de disputar o miss universo mirim. E está em boa posição para avançar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Festival Brasil Infantil 2026 Princesa Mirim

✨ Uma oportunidade única de conquistar um Título Nacional! ✨

Link para votar/participar

MISS BRASIL INTERNET KIDS 2026 ou MISTER BRASIL INTERNET KIDS 2026

📢 VOTAÇÃO POPULAR

🗓 Início: quarta-feira, 17/06/2026 – às 12h

🗓 Encerramento: domingo, 05/07/2026 – às 20h

Em parceria, Leandro Anthony e Hora da Miss escolherão, por meio de votação popular, a vencedora ou o vencedor do título:

🏆 MISS BRASIL INTERNET BRASIL KIDS 2026

ou

🏆 MISTER BRASIL INTERNET KIDS 2026

(classificação geral)

🏆 PREMIAÇÃO GERAL – FEMININA OU MASCULINA

A candidata ou o candidato que obtiver a maior pontuação geral na votação popular receberá como prêmio:

✨ A oportunidade de representar o Brasil no concurso Festival Celebrity Universe International 2027.

🎁 A premiação inclui:

📝 Inscrição Internacional

(valor válido exclusivamente para a inscrição internacional, com o objetivo de manter a Miss ou Mister em plena atividade após a conquista do título nacional)

🏨 Hospedagem durante os dias do concurso

🍽 Alimentação completa

(café da manhã, almoço e jantar)

🚌 Passeios turísticos oficiais do concurso internacional

🎗 Uma belíssima Faixa Nacional

🏆 1 Troféu Hora da Miss, por Paulo Filho

1 Belíssima coroa 👑

🎤 1 entrevista exclusiva para o Portal Hora da Miss – @paulofilho

⚠️ Importante:

Esta votação popular é uma PREMIAÇÃO EXTRA e não possui vínculo com o resultado presencial da eleição FESTIVAL BRASIL INFANTIL 2026, que ocorrerá nos dias 03 à 05 de Julho de 2026.

🌟 PREMIAÇÃO EXTRA – 2º e 3º LUGAR

Do 2º e 3º lugar na votação geral, os(as) candidatos(as) serão premiados(as) com uma belíssima faixa com o título de:

🎖 EMBAIXADORA INFANTIL 2026

ou

🎖 EMBAIXADOR INFANTIL 2026

📲 Divulgaremos parciais aleatórias nas páginas do Instagram:

@horadamiss

@leandroanthony

@festivalbrasilinfantil

🌟 Aproveite essa oportunidade incrível que essa parceria oferece e boa sorte a todos! 🌟

🗳 COMO CONQUISTAR SEUS VOTOS

Divulgue sua participação em suas redes sociais, no WhatsApp e peça votos!

Conquiste também o apoio de familiares, amigos e patrocinadores.

O mais importante para realizar seu sonho é divulgar, engajar e conquistar votos.