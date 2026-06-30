Princesa Mirim de Americana, Marina Cipriano, 8, disputa Nacional esta semana. Ela ainda tem chances de disputar o miss universo mirim. E está em boa posição para avançar.
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Festival Brasil Infantil 2026 Princesa Mirim
✨ Uma oportunidade única de conquistar um Título Nacional! ✨
Link para votar/participar
MISS BRASIL INTERNET KIDS 2026 ou MISTER BRASIL INTERNET KIDS 2026
📢 VOTAÇÃO POPULAR
🗓 Início: quarta-feira, 17/06/2026 – às 12h
🗓 Encerramento: domingo, 05/07/2026 – às 20h
Em parceria, Leandro Anthony e Hora da Miss escolherão, por meio de votação popular, a vencedora ou o vencedor do título:
🏆 MISS BRASIL INTERNET BRASIL KIDS 2026
ou
🏆 MISTER BRASIL INTERNET KIDS 2026
(classificação geral)
🏆 PREMIAÇÃO GERAL – FEMININA OU MASCULINA
A candidata ou o candidato que obtiver a maior pontuação geral na votação popular receberá como prêmio:
✨ A oportunidade de representar o Brasil no concurso Festival Celebrity Universe International 2027.
🎁 A premiação inclui:
📝 Inscrição Internacional
(valor válido exclusivamente para a inscrição internacional, com o objetivo de manter a Miss ou Mister em plena atividade após a conquista do título nacional)
🏨 Hospedagem durante os dias do concurso
🍽 Alimentação completa
(café da manhã, almoço e jantar)
🚌 Passeios turísticos oficiais do concurso internacional
🎗 Uma belíssima Faixa Nacional
🏆 1 Troféu Hora da Miss, por Paulo Filho
1 Belíssima coroa 👑
🎤 1 entrevista exclusiva para o Portal Hora da Miss – @paulofilho
⚠️ Importante:
Esta votação popular é uma PREMIAÇÃO EXTRA e não possui vínculo com o resultado presencial da eleição FESTIVAL BRASIL INFANTIL 2026, que ocorrerá nos dias 03 à 05 de Julho de 2026.
🌟 PREMIAÇÃO EXTRA – 2º e 3º LUGAR
Do 2º e 3º lugar na votação geral, os(as) candidatos(as) serão premiados(as) com uma belíssima faixa com o título de:
🎖 EMBAIXADORA INFANTIL 2026
ou
🎖 EMBAIXADOR INFANTIL 2026
📲 Divulgaremos parciais aleatórias nas páginas do Instagram:
@horadamiss
@leandroanthony
@festivalbrasilinfantil
🌟 Aproveite essa oportunidade incrível que essa parceria oferece e boa sorte a todos! 🌟
🗳 COMO CONQUISTAR SEUS VOTOS
Divulgue sua participação em suas redes sociais, no WhatsApp e peça votos!
Conquiste também o apoio de familiares, amigos e patrocinadores.
O mais importante para realizar seu sonho é divulgar, engajar e conquistar votos.
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