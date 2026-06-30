A tinturaria acusada de poluir o córrego Santa Angélica em Americana foi multada em R$ 115 mil pela Cetesb. A ação foi proposta pelo ambientalista e empresário Marcelo Masoca. Em resposta a ele, a Cetesb informou a aplicação da multa e outras medidas a serem adotadas pela STC indústria têxtil.

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O caso foi no começo deste mês e a empresa chegou a parar a produção após ser autuada pela prefeitura da cidade. Obras no Entorno: A Câmara Municipal acompanha denúncias de moradores sobre desmatamento e construções próximas à Área de Preservação Permanente (APP) do local.

O informe apresenta que “A empresa STC INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, situada à Av Nossas Senhora de Fátima, 2790 – Chácara Machadinho (teve) confirmada a ocorrência de desvio do fluxo do efluente industrial da saída da rede de esgoto para a galeria de águas pluviais”.

Tinturaria com tinta da cor que chegou ao córrego

A nota também aponta que foram identificados trechos do piso da área industrial (destinada a operação de tingimento) e de áreas de contenção com presença de efluente líquido de coloração vermelha, sendo a mesma coloração do Córrego Santa Angélica).

MULTA DA CETESB- Por Lançar/derramar efluente líquido industrial de coloração avermelhada em galeria de águas pluviais atingindo corpo d’água classe 2, Córrego Santa Angélica, podendo tornar as águas impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde, inconvenientes ao bem estar público, danosos à fauna e à flora prejudiciais ao uso e gozo da propriedade, bem como às atividades normais da comunidade., a empresa foi autuada por meio de AIIPM no valor de 3.000 UFESP (R$ 115.260,00) por infringir os Artigos 2º e 3º, inciso V, do Regulamento da Lei n.º 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n.º 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações.