Haaland voltou a brilhar e a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), em Dallas, nos Estados Unidos. O viking yoga marcou o gol decisivo da partida.

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O time europeu garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção europeia será a adversária do Brasil na próxima fase da competição.

Nusa abriu o placar para os noruegueses aos 38 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Diallo empatou para a Costa do Marfim, mas Haaland marcou no fim da partida e garantiu a classificação da Noruega.

Haaland x Vini Jr

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.