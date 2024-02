Tava com arma dublê comprada do filho no bar e perdeu pra PM

Um homem com arma dublê foi parado pela PM

no final do domingo em Nova Odessa. A Polícia Militar (PM) apreendeu a réplica de arma em um bar no Jardim Santa Rosa. O homem que estava com a arma alegou ter comprado o objeto do próprio filho. Ele disse ainda que o rapaz estaria alugando a réplica para outras pessoas cometerem roubos.

A polícia foi até o comércio na Rua João Bassora após denúncia de havia um homem exibindo uma arma na cintura enquanto ameaçava clientes. A equipe identificou o suspeito no local, mas ele correu e se trancou no banheiro do comércio.

Mais notícias da cidade e região

Os policiais logo mandaram o suspeito sair com as mãos para cima. O homem acatou a ordem e a equipe encontrou uma réplica de arma (airsoft) que ele tinha escondido, dentro da caixa acoplada do vaso sanitário.

O homem disse aos policiais que tinha comprado a arma do próprio filho para fazer sua proteção. Disse que estava também que o filho estaria alugando o objeto para outras pessoas cometerem crimes.

O suspeito estava com três porções de cocaína e foi conduzido à delegacia.

Após policialpadrao.com