Arraiá da Guarda ocorre neste sábado (11) e domingo (12) em Santa Bárbara

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste realiza, no fim de semana, mais uma edição do Arraiá da Guarda. O evento ocorre neste sábado (11), a partir das 17 horas, e no domingo (12), a partir do meio-dia, na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), no Jardim Pérola. A entrada é gratuita.

A programação contará com flashback country do grupo Amigos do Corrêa, apresentação musical ao vivo com dupla sertaneja, quadrilha julina da GCM, brinquedos para crianças e comidas típicas, como cachorro-quente, pastel, milho verde, bolos e doces. No domingo, haverá um show de prêmios em prol de entidades beneficentes.

Leia + sobre diversão e arte

Diversas instituições do Município participarão do evento: APNEF (Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias), SAS (Serviço de Assistência Social) Meimei, Paróquia São Francisco de Assis, Flor de Mandacaru, Guarda Mirim de Santa Bárbara, Grupo Escoteiro Uirapuru, MOA (Mundo aos Olhos do Autista), Associação Vinde à Luz, Associação Vida e Sobriedade, Espeto da Praça, Cantinho Tropical e Brigs da Lu.

O objetivo da festa é estreitar os laços entre a Guarda Municipal e a comunidade, promovendo integração e solidariedade.



Serviço:

Evento: Arraiá da Guarda 2026

Data: 11 e 12 de julho

Horário: Sábado, a partir das 17h | Domingo, a partir das 12h

Local: Sede da Sesetran – Rua Curitiba, 256, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP